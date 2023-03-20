من الهند.. كيشيدا يعلن خطة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، إلى الهند حيث يتوقع أن يعلن عن خطة جديدة تكون فيها منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة، إضافة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين طوكيو ونيودلهي قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مايو.

أعلن كيشيدا مساء أمس إنه سيقدم خطة عمله الجديدة لرؤية اليابان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة خلال خطاب يلقيه الاثنين في نيودلهي. ومن المتوقع أن تتضمن الخطة دعم اليابان للتنمية البشرية في مجال الأمن البحري وتوفير زوارق ومعدات خفر السواحل وغيرها من أشكال التعاون في مجال البنية التحتية. أعلنت الهند، التي ترأس مجموعة العشرين التي تضم 20 دولة صناعية وأسواق ناشئة هذا العام، أن العلاقات مع اليابان حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتشكل الدولتان، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، تحالف المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم” الرباعي” الذي يهدف لمواجهة توسع النفوذ الصين في آسيا. تعد الهند هي العضو الرباعي الوحيد الذي لم يدن الغزو الروسي لأوكرانيا. وامتنعت عن الانحياز لطرف كما امتنعت عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة أو انتقاد الرئيس فلاديمير بوتين.