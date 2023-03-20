بوتين يزور ماريوبول بشكل مفاجئ.. وسكان المدينة يطالبون بالجنسية الروسية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بزيارة مفاجئة إلى ميناء ماريوبول الذي دمرته الحرب، وذلك في أول زيارة له إلى مناطق تسيطر عليها روسيا في دونباس بشرق أوكرانيا، منذ الحرب، وطالبه السكان خلال أحاديثه معهم بحل بعض المشكلات التي يعانونها، ومنها الحصول على الجنسية الروسية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر في «رحلة عمل»، وتنقل بين مناطق عدة بالمدينة، وتوقف وتحدث مع السكان.

وهذه أقرب نقطة من الخطوط الأمامية للحرب يزورها بوتين منذ بدايتها في فبراير العام الماضي.

وجاءت الزيارة بعد أن سافر بوتين إلى شبه جزيرة القرم، أول من أمس، في زيارة غير معلنة، للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا، وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وسقطت ماريوبول في يد روسيا في مايو الماضي، بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في الحرب، وشكلت أول انتصار كبير لروسيا بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وتركيزها بدلاً من ذلك على جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين زار عائلة في منزلها بحي نيفسكي في ماريوبول، وهو حي سكني جديد بناه الجيش الروسي هناك، وبدأ السكان في الانتقال للعيش فيه في أواخر سبتمبر، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، الذي رافق بوتين خلال الزيارة، إن السكان يعودون بشكل نشط للمنطقة.

وقبل الحرب كان يعيش في ماريوبول نحو نصف مليون نسمة، ويوجد بها مصنع آزوفستال للصلب، وهو أحد أكبر المصانع في أوروبا.

وقال خوسنولين: «وسط المدينة تضرر بشدة، نريد أن ننهي إعادة بناء وسط المدينة بنهاية العام، على الأقل الواجهة. وسط المدينة جميل للغاية».

وبثت وسائل إعلام روسية لقطات فيديو تظهر بوتين وهو يقود سيارة ليلاً عبر منطقة بنيت حديثاً، وتظهره أيضاً وهو يسير داخل ما قالت وسائل إعلام إنها دار للأوركسترا جرى ترميمها في ثلاثة أشهر فقط، وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين التقى أيضاً القيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وتقع ماريوبول في دونيتسك، إحدى المناطق الأربع التي أعلن بوتين من جانب واحد ضمها لبلاده في سبتمبر الماضي، ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بهذه الخطوة، ووصفوها بأنها غير قانونية. وتشكل دونيتسك إلى جانب لوهانسك غالبية الجزء الصناعي في دونباس من أوكرانيا الذي شهد أكبر معركة في أوروبا منذ عشرات السنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن زيارة بوتين إلى ماريوبول، لم يتم التحضير لها مسبقاً، بهدف التحقق من عمل مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة، مضيفاً أن الرئيس الروسي أصدر تعليماته لحل المشكلات التي أبلغه سكان ماريوبول عنها. وأضاف بيسكوف أنه خلال محادثة مع بوتين، أثار سكان ماريوبول تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية، وسيصدر الرئيس تعليمات للتعامل مع هذه المسائل.