بوتين يقوم بزيارة مفاجئة لشبه جزيرة القرم في الذكرى الـ9 لضمها

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بزيارة غير معلنة لشبه جزيرة القرم، للاحتفال بالذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا، وهي خطوة نددت بها معظم دول العالم ووصفتها بأنها غير قانونية.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية المعين من جانب موسكو، ميخائيل رازفوجاييف ، على قناته على موقع تليغرام للتواصل، "رئيسنا... يعرف كيف يفاجئ".

وتأتي زيارة بوتين، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية، لمذكرة توقيف ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات للزعيم الروسي، وهو يفتتح مدرسة فنية للأطفال في المدينة، كما زار بوتين معسكرا تعليميا للأطفال يقع في موقع للتنقيب عن الآثار في مدينة تشيرسونيسوس القديمة.

وتعد زيارة الرئيس الروسي إلى شبه جزيرة القرم، اليوم الموافق 18 مارس، هي الأولى من نوعها منذ عام 2020، عندما قام بمنح ميداليات لعمال البناء على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا.