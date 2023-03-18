شولتس: مذكرة الجنائية بحق بوتين تظهر أن "لا أحد فوق القانون"

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال شولتس في مؤتمر صحافي مشترك في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الصحيحة للتحقيق في جرائم الحرب... الحقيقة هي أنه لا يوجد أحد فوق القانون وهذا ما أصبح واضحا الآن".

ودعت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إلى اعتقال بوتين للاشتباه في قيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أوكرانيا إلى روسيا منذ الحرب الروسية لأوكرانيا في العام الماضي.