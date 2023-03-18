ترامب يتوقع اعتقاله الثلاثاء ويدعو أنصاره إلى التظاهر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء حيث يبحث المدعي العام في نيويورك توجيه اتهامات لترامب في قضية بشأن أموال دفعت لإسكات نساء زعمن أنهن تعرضن لمواجهات جنسية مع الرئيس السابق.

وقال ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" في وقت مبكر من يوم السبت إن "التسريبات غير القانونية" من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن تشير إلى "أن المرشح الجمهوري الرائد والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية سيتم توقيفه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل”.

وحث ترامب أنصاره إلى الاحتجاج والتظاهر.

يقوم مسؤولو إنفاذ القانون في نيويورك باستعدادات أمنية لاحتمال توجيه الاتهام إلى ترامب.

لم يكن هناك أي إعلان علني عن أي إطار زمني للعمل السري لهيئة المحلفين الكبرى في القضية، بما في ذلك أي تصويت محتمل على ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق أم لا.

