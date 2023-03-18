بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن "الجنائية" بحق بوتين "مبررة"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب "مبررة".

وقال الرئيس الأميركي إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، في إشارة إلى بوتين.

وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال "أعتقد أن هذا مبرر".

وذكّر بايدن خلال حديثه مع الصحافيين بأنّ الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جدا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين... توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".

ودعت المحكمة الجائية أمس الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ حرب موسكو لها في 24 فبراير 2022.

كما أصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.

ويُلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.

وذكر تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن "شبكة ممنهجة واسعة النطاق".

ونفت موسكو مرارا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء حربها . وقال الكرملين يوم الجمعة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "لاغ وباطل".