بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية لاعتبارات أمنية

أعلنت السلطات البريطانية حظر تطبيق مشاركة المقاطع المصورة” تيك توك” المملوك للصين على الهواتف المحمولة الحكومية لاعتبارات أمنية، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قال المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، أمام البرلمان يوم الخميس إن الحظر سيطبق على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء وموظفو الحكومة.

ولا ينطبق الحظر على الهواتف والأجهزة الشخصية. يشار إلى أن تحركات بريطانيا والحكومات الغربية الأخرى مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من أن الشركة الأم للتطبيق،” بايت دانس”، قد تقدم بيانات المستخدم الشخصية للحكومة الصينية أو تروج لدعاية ومعلومات مضللة نيابة عن بيجين.

وتصر الشركة على أن مثل هذه المخاوف تستند إلى ”معلومات مضللة”.