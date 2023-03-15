بلينكن: وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني "أمر جيد"

أثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء بشكل حذر على الصين، خصم الولايات المتحدة، لوساطتها في الاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنه قد يفيد المنطقة.

وقال بلينكن لصحافيين خلال زيارة إلى إثيوبيا "من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للاستقرار من جانب إيران هو أمر جيد".

أضاف "أعتقد أنه من المهم أن تتحمل الدول، عندما تستطيع التحرك، مسؤولية تعزيز الأمن ودفع العلاقات السلمية".