السيسي: سكان مصر زادوا 25 مليونا خلال آخر 10 سنوات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة شرقي مصر، إن هذه الزيادة السكانية المضطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد "الهائلة والضخمة".

وأعلن الرئيس المصري أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة والمشروعات التنموية التي قررت تنفيذها وسط سيناء.

وأضاف: "نبذل جهدا كبيرا لتنفيذ المخطط له بزراعة 3.5 مليون فدان جديدة خلال منتصف العام المقبل، أو آخره على أكثر تقدير".

وأعلن السيسي أن مصنع الأسمدة الأزوتية الذي شهد حفل افتتاحه "يدعم مشروع زراعة 3.5 ملايين فدان".