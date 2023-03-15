مايكل راتني سفيرا جديدا لأميركا في السعودية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السفير مايكل راتني سفيراً لدى المملكة العربية السعودية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض ، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء ، "نتطلع إلى الترحيب به في الرياض".

ووفق ما أوردته صحيفة "عكاظ" على موقعها الإلكتروني اليوم ، كان راتني يشغل سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وإسرائيل وفلسطين، ومن 2015 إلى 2017، كان مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لسورية، وبين عامي 2012 و2015، شغل راتني منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس.

وأشارت إلى أن السفير راتني من ولاية ماساتشوستس، حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن، وماجستير من جامعة جورج واشنطن، ويجيد التحدث باللغتين العربية والفرنسية.