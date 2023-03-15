كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أعلنت كوريا الشمالية، فجر اليوم، أنها أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض في منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس.

وأضافت الوكالة أن "سرية فايرباور الهجومية" الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض - أرض.

وفي الصور التي نشرتها كوريا الشمالية، تم إطلاق KN-23 (النسخة الكورية الشمالية من Iskander) من مركبة الإطلاق المتنقلة ذات العجلات (TEL).

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن الصاروخ اطلق من منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية، وأصاب الجزيرة المستهدفة على بعد 611.4 كم.