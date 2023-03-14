المجر تؤجل التصويت على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو"

تأجل تصويت طال انتظاره في المجر مجددا على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد مقترح من مسؤول حكومي بارز.

في خطاب نشره موقع الأخبار المجري "إتش جيه في دوت اورغ" الثلاثاء، طلب نائب رئيس الوزراء سولت سيمين تأجيل جلسة برلمانية من المقرر أن تبدأ في 20 مارس- حيث كان من المتوقع أن يصوت المشرعون على انضمام دولتي الشمال الأوروبي إلى التحالف العسكري- لمدة أسبوع.

وأشار إلى مفاوضات مستمرة بين المجر والمفوضية الأوروبية حول انتهاكات بودابست المزعومة لمتطلبات سيادة القانون كسبب للتأجيل.

يتعين على رئيس البرلمان وهو عضو في الائتلاف الحاكم الموافقة على طلب التأجيل. تظل المجر دولة الناتو الوحيدة بخلاف تركيا التي لم توافق على انضمام الدولتين الشماليتين بعد للناتو.

والتأجيل هو الثاني في غضون أسبوعين.