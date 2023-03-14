قتلى وجرحى بينهم حاكم منطقة صومالية في هجوم انتحاري

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح 11 آخرون بينهم حاكم منطقة في هجوم انتحاري نفذ الثلاثاء في جنوب غرب الصومال على ما أفاد مسؤول في الشرطة.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن لكن يشتبه بوقوف حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدةط وراء الهجوم.

وأوضح حسين عدان قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة في منطقة جدو على بعد 420 كيلومترا غرب العاصمة مقديشو»اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في باردير كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون«.

ومن بين هؤلاء المسؤولين حاكم جدو أحمد بله جارد وقادة عسكريون عدة على ما أضاف المصدر نفسه.

وأضاف مسؤول الشرطة»تسبب الانفجار في تدمير الجزء الأكبر من المبنى وأدى إلى مقتل خمسة عناصر امن«موضحا أن 11 شخصا آخر أصيبوا بجروح بينهم الحاكم من دون إعطاء أي تفاصيل حول خطورة الإصابات.