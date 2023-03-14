روسيا: لم نطلع على سير تحقيقات تفجيرات نورد ستريم

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الثلاثاء إنه لم يتم إطلاع بلاده على سير التحقيقات بشأن التفجيرات التي تعرض لها خطا أنابيب نورد ستريم العام الماضي، وسلمت موسكو تقريرا يؤكد ذلك للأمم المتحدة.

وأوضح دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى المنظمة أن روسيا أعدت وثيقة رسمية تستند إلى مراسلاتها مع الدنمرك والسويد وألمانيا وقدمت نسخا منها إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف عبر منصة تيليغرام: "تتيح الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة التحقق من أن المزاعم الخاصة بأن هذه الدول أبلغتنا بالتقدم الذي أحرزته تحقيقاتها غير صحيحة".

ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر الماضي في خطي الأنابيب اللذين يربطان روسيا وألمانيا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمرك.

وأبلغت الدنمرك وألمانيا والسويد مجلس الأمن في رسالة مشتركة في فبراير بأنه تم إطلاع السلطات الروسية على ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها سلطاتها الوطنية.