السجن المؤبد لمنفذ اعتداء باسم "داعش" في نيويورك

أدين سيف الله سايبوف الأوزبكي البالغ الخامسة والثلاثين والذي قتل ثمانية أشخاص في نيويورك عام 2017 باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، بالسجن المؤبد، متجنبا بذلك عقوبة الإعدام التي طالبت وزارة العدل الأميركية بإنزالها بحقه.

وبعد أيام عدة من المداولات، أبلغت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنها لم تتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن عقوبة الإعدام وفق ما يقتضيه القانون، حسبما قال الادعاء لوكالة فرانس برس.

ونتيجة لذلك، حُكم على المدعى عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط وهو الخيار الآخر الوحيد الذي كان أمام هيئة المحلفين.

ولم يكن ممكنا تنفيذ حكم الإعدام حاليا بعد أن قررت وزارة العدل الأميركية في عام 2021 وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

وفي يوم "الهالوين" عام 2017 انطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن ودهس عددا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية. وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.