جولة إفريقية لكامالا هاريس وسط منافسة مع الصين

من المقرر أن تقضي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أسبوعاً في إفريقيا في نهاية مارس، حيث تعمل الولايات المتحدة على تعميق تواصلها مع القارة وسط المنافسة العالمية، ولاسيما مع الصين.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم نائبة الرئيس كيرستن ألين، إن «الزيارة ستعزز شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء إفريقيا، وتدفع جهودنا المشتركة في مجال الأمن والازدهار الاقتصادي».

تأتي خطط هاريس في أعقاب زيارتين للسيدة الأولى جيل بايدن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين. ويتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام. غير أنه ستتم متابعة هاريس عن كثب كأول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة، وأول امرأة تشغل هذا المنصب. تعتزم هاريس زيارة غانا في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ثم تنزانيا من 29 إلى 31 مارس، على أن تكون محطتها النهائية هي زامبيا في الفترة من 31 مارس إلى الأول من أبريل.