المغرب: الديوان الملكي يرد على مغالطات الإخوان بشأن إسرائيل

أصدر الديوان الملكي المغربي، أمس، بياناً يرد فيه على ما قال إنها «بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة» التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الإخواني بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان الديوان إنه يؤكد أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو يعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

كما أكد أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أيٍّ كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. وأوضح أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع.