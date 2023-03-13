ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 48 ألف قتيل

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الكبيرة التي وقعت الشهر الماضي ارتفع إلى 48448 قتيلاً، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لإنشاء مدن من الحاويات لإيواء المشردين من الكارثة على المدى الطويل.

وارتفع إجمالي عدد القتلى، بما في ذلك من لقوا حتفهم في سورية، إلى أكثر من 54 ألفا.

وقال صويلو في مؤتمر صحافي في ملطية، أحد الأقاليم التي ضربها الزلزال، إن 6660 أجنبياً معظمهم من السوريين، لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلازل، مضيفاً أن السلطات ما زالت تحاول تحديد هوية 1615 ضحية.

وتسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة له في إصابة أكثر من 115 ألف شخص في تركيا وتشريد الملايين الذين لجأوا إلى الاحتماء في الخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة خيامهم أو الحاويات التي يعيشون فيها والتخلي عن الاصطفاف يومياً من أجل الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

وقال صويلو إن الحكومة تعتزم تشييد 115585 حاوية لإيواء أكبر عدد ممكن العائلات في 239 موقعاً بالمنطقة المتضررة، مضيفاً أنه جرى إنشاء 23 موقعاً حتى الآن تضم 21 ألف حاوية ويعيش فيها 85 ألف شخص.