انخفاض مخزون الغاز في ألمانيا إلى 64٪

انخفض مخزون الغاز الطبيعي في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 مارس إلى 160.8 تيراوات/ساعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاثنين استنادا إلى بيانات هيئة مرافق الغاز الأوروبية أن نسبة الغاز في مرافق التخزين الألمانية بلغت 64%، وهي بذلك أعلى من المتوسط الذي جرى تسجيله في نفس الفترة خلال السنوات الخمسة الماضية، والذي بلغ 40%.

وقبل أسبوع كانت نسبة الغاز المخزون في المرافق بألمانيا تبلغ 68٪ من سعتها.

وسجلت ألمانيا وفرنسا أكبر تغييرات في غضون أسبوع واحد، بقياس تيراوات/ساعة، من بين الدول المدرجة أدناه.

وكانت مرافق التخزين الفرنسية أقل امتلاء على أساس النسبة المئوية، بينما كانت مستويات التخزين المجرية الأقل امتلاء عند مقارنتها بمتوسط 5 سنوات لهذا الوقت من العام.

وسجلت فرنسا ثاني أقل نسبة امتلاء مقارنة بمتوسط 5 سنوات.

وكانت مرافق التخزين في النمسا وهولندا الأعلى مقارنة بالمتوسط الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية.