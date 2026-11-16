وصول حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط

وصلت حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، لترفع بذلك عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة مع السفن الحربية المرافقة لها في المنطقة إلى ثلاث، وسط تعثر محادثات إنهاء الحرب، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس الأحد.

ويرى خبراء أن الولايات المتحدة تبدو بصدد الاستعداد لاستئناف ضربات واسعة النطاق ضدّ إيران، بعدما تركزت المواجهة بين البلدين خلال الأسابيع الماضية في البحر، إذ تفرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما تحاول طهران بسط سيطرتها على مضيق هرمز الاستراتيجي.