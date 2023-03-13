«فاغنر» تحتاج 10 آلاف طن من الذخيرة شهرياً

قال رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، إن المجموعة تحتاج إلى 10 آلاف طن من الذخيرة شهرياً من أجل الانتصار في معركة مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.

وقال بريجوزين خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن التكاليف الشهرية تقدر بنحو نصف مليار دولار، وظهر في مقطع الفيديو وهو يعتلى سطح منزل في المدينة التي دمرت بشكل كبير، بالقرب من المركز الإداري الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وقال: «سوف ننتصر».

وأظهر الفيديو العديد من المنازل والشوارع المدمرة، وهي لقطات نادرة نسبياً من المدينة التي كان يقطن بها نحو 70 ألف شخص، ولكن لم يتبق سوى بضعة آلاف من السكان في الوقت الراهن.