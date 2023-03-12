مايك بنس: ترامب عرض عائلتي للخطر خلال اقتحام الكابيتول

وجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس انتقادا للرئيس السابق دونالد ترامب لدوره في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وقال إن تصريحات الأخير "المتهورة” عرضت عائلته "وكل شخص في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم للخطر”.

وقال مايك بنس أن التاريخ "سيحاسب" ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وستؤدي هذه التصريحات على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.

وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحافيون سنويا للقاء كبار السياسيين إن "الرئيس ترامب كان مخطئا".

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشددا على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم". وأضاف "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".