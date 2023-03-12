الصين تلغي 5% من الوظائف الحكومية.. إعادة الهيكلة الأكبر منذ 1998

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ أعوام، التي تركز على "القيادة التكنولوجية"، مع خفض نحو 5 في المائة من الوظائف الحكومية، وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت في الصين منذ 1998.

وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة، إضافة إلى حماية المستهلك. كما تم إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.

وكما هو متوقع، صوّت أمس، ما يقرب من ثلاثة آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية لمصلحة الإصلاح المؤسسي الذي حدده الرئيس شي جين بينج خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين. وفقاً لـ"الألمانية": فإن الهدف هو مساعدة بكين في الحصول على السبق في المنافسة الدولية.

وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بشأن إعادة الهيكلة إنه "في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية".