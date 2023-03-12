اختيار لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية

اختير لي تشيانغ، أمس، لرئاسة الحكومة الصينية بعد يوم من فوز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة.

وخلال عملية تصويت من النواب المجتمعين في قصر الشعب في بكين، حصل لي تشيانغ الذي كان المرشّح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، على 2936 صوتاً، فيما صوّت ثلاثة نوّاب ضدّه وامتنع ثمانية عن التصويت، وبعد تعيينه، أدى لي تشيانغ اليمين الدستورية.

وتشيانغ (63 عاماً) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، واشتهر لي بفرض الإغلاق الصارم على شنغهاي بموجب سياسة «صفر كوفيد».

ويرأس رئيس الحكومة الصينية مجلس الدولة، وترتبط وظيفته تقليدياً بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير السياسات الاقتصادية. وكرئيس لمجلس الدولة، ستتركز مهام لي على إنعاش الاقتصاد الراكد الذي لايزال في طور الخروج من جائحة «كوفيد-19» وضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة التعرفة الجمركية الأميركية، وغيرها من التحديات الاقتصادية.