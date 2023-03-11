مقتل حارس وإصابة 5 صحافيين و3 أطفال بتفجير في أفغانستان

قتل حارس أمن وأصيب خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح السبت، بانفجار قنبلة في مزار شريف في شمال أفغانستان، خلال احتفال مخصص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين.

وأوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أن بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويا قويا".

وأكد الناطق باسم الشرطة في بلخ محمد آصف وزيري أنّ حارسا كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب خمسة صحافيين وثلاثة أطفال.

وتابع عاطف عريان "عندما وقع الانفجار سادت الفوضى، وحاول الجميع الهروب خوفا من انهيار المبنى"، مضيفا أنّ بعض زملائه "أصيبوا بجروح خطرة".