عاصفة ثلجية تعطل المدارس والطرق والقطارات في بعض مناطق بريطانيا

تم إلغاء رحلات القطارات وإغلاق بعض المدارس وتعطل السائقون لساعات على طريق سريع رئيسي حيث ضربت ثلوج ورياح بريطانيا اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وجلب نظام الطقس، الذي أطلق عليه خبراء الأرصاد اسم "العاصفة لاريسا"، رياح وعواصف ثلجية إلى معظم أنحاء بريطانيا، وقال خبراء الأرصاد إن المنطقة الأكثر تضرراً كانت شمال إنجلترا وشمال ويلز، حيث هبت رياح تبلغ سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة مصحوبة بثلوج تصل إلى 30 سم.

وأمضى بعض السائقين أكثر من سبع ساعات في سياراتهم بعد توقف حركة المرور على الطريق السريع إم 6 2 الذي يمر عبر شمال إنجلترا.

وقال صحافي الفيديو ريتشارد مكارثي: "رأيت الكثير من السيارات الرياضية المهجورة، إحدى سيارات جاغوار تركت على الطريق وبجوارها مجرفة عالقة في الأرض ولا يوجد سائق.. كان هناك الكثير من الشاحنات تفقد قدرتها على الحركة".