8 قتلى جراء إطلاق النار بقاعة "شهود يهوه" في هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص قتلوا في إطلاق نار على قاعة لـ"شهود يهوه" في هامبورغ، وأصيب عدد غير محدد.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، إطلاق النار بأنه "عمل وحشي من أعمال العنف".

وغرد شولتس على حسابه الحكومي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلاً: "أخبار سيئة من هامبورغ.. سقط عدد من أعضاء كنيسة يهوه ضحية لعمل عنف وحشي الليلة الماضية... قلبي معهم ومع عائلاتهم. ومع قوات الأمن التي خاضت مهمة صعبة ".

وقالت الشرطة أثناء الليل إنها تعتقد أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، موضحة أن التحقيق في الدافع وراء الجريمة مستمر، ولا يزال المحققون يجمعون الأدلة في مسرح الجريمة، ومن المقرر إعلان المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة.