الصين تقرر إعادة هيكلة الحكومة وخفض الوظائف

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ سنوات، والتي تركز على "القيادة التكنولوجية"، مع خفض حوالي 5% من الوظائف الحكومية.

وكما هو متوقع، صوت اليوم الجمعة ما يقرب من 3 آلاف مندوب لصالح الإصلاح المؤسسي الذي حدده الرئيس شي جين بينغ خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.

وسيجري إلغاء 5% تقريباً من الوظائف الحكومية - وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت عام 1998، وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة بالإضافة إلى حماية المستهلك، كما تم إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.

وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بشأن إعادة الهيكلة إنه" في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية".

وطبقاً للوثيقة فإن هذا من شأنه أن يساعد الصين على "تسريع تحقيق الاعتماد الذاتي على التكنولوجيا عالية المستوى".