إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة

فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بفترة رئاسة ثالثة مدتها خمسة أعوام، اليوم الجمعة.

وصوت البرلمان الصيني المؤلف من قرابة ثلاثة آلاف عضو بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين على انتخاب شي (69 عاماً) ليرأس البلاد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

وكان شي جين بينغ حصل في أكتوبر الماضي على تمديدٍ لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبَين الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.