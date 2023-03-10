قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز لـ«شهود يهوه» في هامبورغ الألمانية

قُتل أشخاص عدّة وأصيب آخرون بجروح خطرة جرّاء إطلاق نار، ليل امس (الخميس)، في مركز لـ«شهود يهوه» في هامبورغ وفق ما أعلنت الشرطة.

ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع، مشيرةً إلى أنّه في هذه المرحلة «ليس لديها ما يُشير إلى وجود مُنفّذين هاربين».

وذكرت صحيفة «بيلد» اليوميّة، أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية بجروح خطيرة، متحدّثةً عن «حمّام دم».

وقالت شرطة هامبورغ على تويتر: «يوجد عدد كبير من قوّات الأمن في الموقع».

قال متحدّث باسم الشرطة لقناة «إن تي في»، إنّ قوّات الأمن «تلقّت اتّصالا حوالى الساعة 21:15 للإبلاغ عن إطلاق نار في المبنى» المكوّن من ثلاث طبقات والواقع في غروس بورستيل بشمال ثاني أكبر مدينة في ألمانيا، مشيراً إلى

أنّ قوات التدخّل «دخلت المبنى بسرعة كبيرة ووجدت في داخله قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة، وفي الداخل، سمع العناصر أيضًا طلقة ناريّة مصدرها الجزء العلوي من المبنى».

وكتب رئيس بلدية المدينة بيتر تشينتشر على تويتر: «الأخبار من ألستردورف غروس بورستيل مفجعة. قوات التدخّل تعمل جاهدة لملاحقة الجناة وتوضيح أسباب ما حصل».

وفي وقت لا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولاً في هذه المرحلة، تُبقي السلطات الألمانية على حالٍ من التأهب في السنوات الأخيرة، في مواجهة تهديد إرهابي مزدوج.