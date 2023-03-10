«البنتاغون»: روسيا تزود الصين باليورانيوم المخصب

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة «روساتوم» تزود الصين باليورانيوم عالي التخصيب لاستخدامه في مفاعلات التوليد السريع.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الفضاء جون بلامب بعد إطلاعه على القضية من قبل مسؤول أميركي خلال جلسة استماع في اللجنة الفرعية للقوات المسلحة بمجلس النواب حول القوات الاستراتيجية إنه «من المقلق للغاية رؤية روسيا والصين تتعاونان في هذا الشأن».

وأضاف: «قد يكون لديهما نقاط حوار حول ذلك، لكن لا يمكن الالتفاف على حقيقة أن مفاعلات التوليد هي البلوتونيوم، والبلوتونيوم للأسلحة. لذلك أعتقد أن وزارة الدفاع الأميركية قلقة. وبالطبع، فإنه يتطابق مع مخاوفنا بشأن زيادة توسع الصين في قواتها النووية أيضاً».