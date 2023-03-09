انتشال 14 جثة لمهاجرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل صفاقس التونسية

أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، انتشال 14 جثة لمهاجرين بينهم نساء قبالة سواحل صفاقس، فيما ذكرت مصادر إيطالية أن نحو 1350 شخصا وصلوا السواحل الإيطالية في خلال 24 ساعة.

وأنقذت وحدات الحرس البحري 54 آخرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لـ (د.ب.أ) إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في حادثة غرق مركبين كانا يقلان المهاجرين في عمليتي إنقاذ نفذتها وحدات الحرس البحري ليل الأربعاء الخميس.

وأفاد المصمودي بنجاة 34 مهاجرا في المركب الأول ووفاة ثلاثة مهاجرين فيما نجا من المركب الثاني 20 مهاجرا وتوفي 11.

وتعد المنطقة منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.