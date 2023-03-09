غوتيريش: فيديو إعدام أسير أوكراني لدى الروس «صادم»

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، في كييف، بالمشاهد «الصادمة» الواردة في مقطع مصور انتشر على الإنترنت، يظهر إعدام جندي أوكراني أسير بالرصاص، بعدما هتف «المجد لأوكرانيا».

وقال غوتيريش، وإلى جانبه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن «المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأساوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب».

ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جندياً يقف في خندق، وهو يدخن سيجارة، قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد قوله «المجد لأوكرانيا».

وفي وقت سابق أمس، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المقطع المصور «يبدو صحيحاً».

وقالت ناطقة باسم المفوضية «نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر جندياً أوكرانياً عاجزاً عن القتال، أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناء على مراجعة أولية، نظن أن الفيديو يبدو صحيحاً».