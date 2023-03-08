رئيس بولندا يزور "متحف المستقبل"

زار فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، متحف المستقبل اليوم الأربعاء، وكان في استقباله معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل.

واطلع فخامة أندجي دودا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وتأتي زيارة الرئيس البولندي لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامته لدولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.