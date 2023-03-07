روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنهما تبادلتا العشرات من أسرى الحرب في أحدث تبادل أسرى منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 90 أسير حرب روسي عادوا من أوكرانيا، فيما قالت كييف إن 130 جندياً أوكرانياً تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز الروسي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن 87 من الأوكرانيين المُطلق سراحهم كانوا يشاركون في الدفاع عن مدينة ماريوبول بجنوب شرق البلاد قبل أن تستولي عليها روسيا.