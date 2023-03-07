ارتفاع عدد ضحايا انفجار السوق المزدحمة في بنغلاديش إلى 15 قتيلاً

قال مسؤول بإدارة الإطفاء في بنغلاديش إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب آخرون في انفجار بمنطقة تجارية مزدحمة في العاصمة داكا اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول إن الانفجار وقع بداخل مبنى من سبعة طوابق وتسبب في أضرار جسيمة لطابقين.

وقال دينوموني شارما وهو مسؤول في إدارة الإطفاء: "كانت هناك عدة متاجر تبيع الأدوات الصحية والسلع المنزلية. وتضررت في الانفجار أيضاً حافلة كانت متوقفة على الناحية الأخرى من المبنى".

وذكر شارما أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور من موقع الحادث أضراراً بالغة في المبنى ومبان قريبة. وتأذى بعض المارة جراء تساقط الأنقاض والزجاج المكسور.