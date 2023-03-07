زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.
وبحسب وكالة "الاناضول" التركية فقد وقع الزلزال الساعة 12:40 (+3 تغ) على عمق 7.52 كلم.
ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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