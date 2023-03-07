زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

صورة أرشيفية لزلزال سابق في كهرمان مرعش

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وبحسب وكالة "الاناضول" التركية فقد وقع الزلزال الساعة 12:40 (+3 تغ) على عمق 7.52 كلم.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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