لبنان: استجواب حاكم المصرف المركزي 15 مارس في تحقيق فساد

قال مصدر قضائي لبناني، إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

وتولى القاضي شربل أبوسمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي، بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. كما وُجهت اتهامات أيضا لشقيقه رجا، ومساعدة له هي مريان حويك.

وينفي الثلاثة تلك الاتهامات.

والتقى أبوسمرا، أمس، ممثلين عن ثلاث دول أوروبية تجري أيضاً تحقيقات تتعلق بسلامة، وتعهد لبنان بالتعاون معها، هي ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.

وقال المصدر القضائي إن القاضي أبلغ الممثلين بأنه لم يفحص بعد بشكل كامل محتويات ملف القضية المؤلف من أربعة صناديق، وأن الأمر سيستغرق وقتاً.

وأضاف المصدر أن أبوسمرا عين ثلاثة خبراء ماليين لفحص الملف معه. والاتهامات التي تم توجيهها لسلامة هي نتاج تحقيق استمر مدة 18 شهراً فيما إذا كان قد اختلس هو وشقيقه رجا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015. وتحقق سلطات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل في أمر رياض ورجا سلامة على صلة بالاتهامات نفسها.

ويشغل رياض سلامة منصب محافظ مصرف لبنان المركزي منذ 1993، ولايزال يحظى بدعم من زعماء لبنانيين نافذين. ويدين كثير من القضاة بفضل تعيينهم لسياسيين في البلاد. وتم توجيه اتهام له العام الماضي، بشأن كسب غير مشروع في قضية تتعلق بشراء وإيجار شقق في باريس بعضها للمركزي اللبناني.