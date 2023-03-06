جامعات أفغانستان تعيد فتح أبوابها للشبّان فقط

عاد الشبّان إلى مقاعد الدراسة في الجامعات الأفغانية التي فتحت أبوابها، اليوم الاثنين، بعد عطلة شتوية طويلة، بخلاف الشابات اللواتي ما زال نظام "طالبان" يحرمهنّ من التعليم.

وقالت راحلة (22 عاماً)، من إقليم غور في وسط البلاد: "أشعر بحزن شديد لرؤية الشبّان يذهبون إلى الجامعة بينما نبقى نحن في المنزل".

وقالت وحيدة دوراني التي أُجبرت على التوقف عن متابعة دراستها في مجال الصحافة في هرات (غرب): "إذا تعلّمت الفتيات والنساء الأفغانيات سيدافعن عن حقوقهن... وهذا ما تخشاه الحكومة".

وفي نهاية ديسمبر الماضي حظر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم على النساء ارتياد الجامعات وبرر قراره بـ"عدم التزام الطالبات بالتعليمات بشأن الحجاب"، في إشارة إلى "إلزامية تغطية المرأة رأسها ووجهها وجسدها بالكامل في أفغانستان، بالإضافة إلى الخروج برفقة محرم".

وكانت الجامعات وضعت قواعد جديدة بعد عودة "طالبان" إلى السلطة هدفت خصوصاً إلى فصل صفوف الشبّان عن الشابات. ولم يُسمح لهن بتلقي الدروس إلا من معلمات أو رجال مسنين.