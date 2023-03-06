موريتانيا تقطع خدمة الإنترنت خلال البحث عن 4 إرهابيين

قطعت السلطات الموريتانية، اليوم الإثنين ، خدمة الانترنت على الهاتف المحمول في مناطق من العاصمة نواكشوط تزامناً مع عمليات بحث وتعقب جارية للقبض على أربعة سجناء متهمين بالإرهاب قتلوا ليل أمس عسكريين إثنين من حراس السجن المدني بنواكشوط وجرحوا اثنين آخرين.

وأعلنت سفارتا فرنسا والولايات المتحدة إغلاق المدرستين الأميركية والفرنسية في نواكشوط اليوم ، كما صدرت تحذيرات للرعايا الغربيين بتوخي الحذر.

ولا تزال قوات الأمن الخاصة تبحث عن الإرهابيين الأربعة المسلحين بعد نجاحهم في الفرار من السجن، وتقوم بتمشيط مناطق واسعة من نواكشوط خاصة الشمالية الشرقية بمقاطعة دار النعيم التي كانت آخر مكان شوهد فيه الإرهابيون الليلة الماضية.