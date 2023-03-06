وزير الدفاع الأميركي: سقوط باخموت لا يعني أن روسيا غيرت مسار الحرب

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، وإن أي تقدم بشأنها لا يعني بالضرورة أن موسكو استعادت قوة الدفع في جهودها العسكرية المستمرة منذ عام.

وقال أوستن للصحافيين خلال زيارته للأردن: "أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية"، مضيفاً أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك.

وأضاف أوستن: "سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة".