أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة ليلاً

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الإثنين، إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلاً بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف.

وقال سلاح الجو على تطبيق "تليغرام" إن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها.

وفي كييف دوّت صفارات الإنذار لساعات في وقت مبكر الإثنين محذرة من غارات جوية، وقالت السلطات إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية جراء "هدف جوي".