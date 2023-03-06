من بينها سورية.. روسيا تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرات لـ 6 دول

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية إيفجيني إيفانوف قوله، أمس، إن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لست دول من بينها سورية والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف "بالإضافة إلى الهند يجري العمل لتبسيط الإجراءات العمل مع أنجولا وفيتنام وإندونيسيا وسورية والفلبين".

ونقلت تاس عن إيفانوف قوله، في وقت سابق، إن روسيا تعد أيضا اتفاقيات حكومية بشأن رحلات بدون تأشيرة مع 11 دولة من بينها السعودية وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد.