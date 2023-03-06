تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لوزراء الكويت

أصدر الديوان الأميري في دولة الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على الديوان لإصدار مرسوم بتعيينهم.

وقال الديوان في بيان، أمس: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 26 يناير 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم».

وأضاف البيان أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.