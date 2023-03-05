شولتس: الصين ستواجه عواقب إذا أرسلت أسلحة إلى روسيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إنه ستكون هناك "عواقب" إذا أرسلت الصين أسلحة إلى روسيا من أجل حرب موسكو في أوكرانيا، لكنه أبدى قدرا من التفاؤل بامتناع بكين عن القيام بذلك.

جاءت تصريحات شولتس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت اليوم الأحد، بعد يومين من لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

كان مسؤولون أميركيون قد حذروا مؤخرا من تخلي الصين عن حيادها وإرسال أسلحة وذخيرة لموسكو.

قبل زيارته لواشنطن، حث شولتس بكين على عدم إرسال أسلحة إلى روسيا واستخدام نفوذها بدلا من ذلك للضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا.

ردا على سؤال لسي إن إن عما إذا كان يتوقع فرض عقوبات على الصين إذا ساعدت روسيا، أجاب شولتس: "أعتقد أن ذلك سيكون له عواقب، لكننا الآن في مرحلة نوضح فيها أنه لا ينبغي لهذا أن يحدث، وأنا متفائل نسبيا في أننا سننجح في طلبنا في هذه الحالة، ولكن سيتعين علينا مراقبة ذلك وعلينا أن نظل على يقظة تامة".