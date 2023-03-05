وزير الدفاع الأميركي يصل إلى الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط

أعلن مسؤولون أميركيون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل إلى الأردن اليوم الأحد في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل ومصر، وتهدف لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في المنطقة.

وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين و"يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية قبيل الزيارة بأن المناقشات ستركز على تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن مسؤول دفاعي كبير القول إن محور النقاش سيكون "مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل...".

وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن سيعبر خلال زيارته لإسرائيل عن مخاوفه بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب.