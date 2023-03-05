السعودية.. أمر ملكي بتعيين سلمان الدوسري وزيرا للإعلام

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، اليوم الأحد، ، بتعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام.

وسلمان يوسف الدوسري وزير الإعلام الجديد إعلامي سعودي، بدأ حياته المهنية في 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مراسلًا في صحيفة "الاقتصادية"، ثم صحيفة "الشرق الأوسط"، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم "الشرق الأوسط "في 2014.

وهو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث في مايو 2021، منحه الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

وكان الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يتولى خلال الفترة الماضية منصب وزير الإعلام تحت اسم"المكلف".

