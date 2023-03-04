الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مخيم إيواء للمتضررين من زلزال سورية

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مخيما ميدانيا مؤقتا من خمسين خيمة يتسع لثلاثمائة شخص مجهز بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية وطرود غذائية وذلك لتأمين الإيواء اللازم للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال في سورية.

حضر الافتتاح عبدالحكيم النعيمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في دمشق وحمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المسؤولين.

وقال عبدالحكيم النعيمي "لازالت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات مستمرة وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ضمن عملية الفارس الشهم 2 واليوم يتم افتتاح منطقة الإيواء الأولى المؤقتة والتي تم إنشاؤها وفق المعطيات وبيانات الصادرة عن الجهات المختصة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتكون منطقة إيواء مؤقتة للعوائل الأكثر ضررا وستكون هناك مناطق إيواء أخرى لاحقا".

من جانبه قال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية "إن الوفد المتواجد في سوريا يواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال لافتا إلى أن افتتاح المخيم الميداني المؤقت للأهالي جاء وفق أعلى المعايير حيث يتم متابعة أوضاعهم وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم.