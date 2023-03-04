7 قتلى جراء عواصف جنوبي الولايات المتحدة

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق جنوبي الولايات المتحدة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك.

وقال حاكم ولاية كنتاكي ندي بشير إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته وإن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، فيما قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي يفي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة التي اجتاحت الولاية.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بولاية أركنسو أن رجلا توفي عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه.

وأعلن حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز مقتل شخص جراء العواصف في ولايته.