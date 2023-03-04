السجن 10 سنوات لبيالياتسكي الحائز «نوبل للسلام» في بيلاروسيا

حكمت محكمة بيلاروسية، أمس، على أليس بيالياتسكي، أكبر مدافع عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا، وأحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، بالسجن لمدة 10 سنوات. دِين بيالياتسكي وثلاث شخصيات بارزة أخرى في مركز فياسنا لحقوق الإنسان الذي أسسه بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة. تم القبض عليهم وسجنهم بعد احتجاجات حاشدة على انتخابات عام 2020، التي منحت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولاية جديدة في منصبه. قام لوكاشينكو، الذي يشغل منصبه منذ عام 1994، بقمع المعارضة، وشن حملة على وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة. والتهم الموجهة إلى بيالياتسكي وزملائه مرتبطة بتزويد فياسنا بالمال للسجناء السياسيين.